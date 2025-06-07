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Царьград

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Risk Analysis: Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную зиму

Risk Analysis: Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную зиму

России нет в списке стран, которые по мнению ученых имеют шанс переживут ядерную зиму.Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование и назвали 5 государств, чьи жители скорее всего смогут пережить последствия ядерной зимы.

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