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Трамп создал крайне опасный для Украины прецедент – гей-бандеровец Портников указал на Индию и Китай

Трамп создал крайне опасный для Украины прецедент – гей-бандеровец Портников указал на Индию и Китай

Сделкой о возобновлении поставок дизельного топлива из России в США Дональд Трамп создаёт очень опасный для Украины прецедент отмены антироссийских санкций.

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