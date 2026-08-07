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Порядок, государство

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В Ярославской области полицейские и общественники провели «Зарядку со стражем порядка» для воспитанников секции тхэквондо

На базе спортивной школы олимпийского резерва № 10 имени заслуженного тренера России Льва Устинова-Иванова сотрудники рыбинской полиции при участии председателя Общественного совета при межмуниципальном управлении Антонины Новиковой организовали для воспитанников секции тхэквондо бодрящую «Зарядку со стражем порядка», где привычная тренировка превратилась в динамичное спортивное мероприятие.

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