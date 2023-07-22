Аргументы недели

98 709 подписчиков

В Хабаровском крае два банковских служащих присвоили 19 млн рублей

В Хабаровском крае два банковских служащих присвоили 19 млн рублей

Бывшие банковские служащие, работавшие в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края, были осуждены за присвоение денежных средств из кассы банка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх