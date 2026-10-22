Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Киеву были переданы 252 тела погибших боевиков, взамен Москва получила 25 тел погибших российских военных.
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