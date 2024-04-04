Дрогба о расизме: «Правительства должны участвовать в наказании. ФИФА может принять решение о санкциях, УЕФА – тоже, но без действий правительств трудно что-либо предпринять»

«Правительства должны участвовать в наказании за расистские действия. Потому что ФИФА может принять решение о санкциях, УЕФА тоже, но без действий правительств, если они в этом не участвуют, трудно что-либо предпринять», – сказал бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба на мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО.