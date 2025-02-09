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Насекомые в хлебе и десертах: Евросоюз ввёл новые регламент для пищевых производств

Насекомые в хлебе и десертах: Евросоюз ввёл новые регламент для пищевых производств

В Евросоюзе вступил в силу новый регламент для пищевых производств. Теперь по нормам в странах ЕС при изготовлении ряда продуктов, в том числе хлеба, производители имеют право использовать порошок из насекомых.

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