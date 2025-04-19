В Ижевске на время изменят автобусные маршруты №22 и №25

Ижевск. Удмуртия. В связи с дорожным ремонтом на перекрестке улиц Чугуевского и Карла Маркса проезд автобусов по маршрутам №22 и №25 с 22 до 25 апреля включительно будет осуществляться на этом участке по измененной схеме.