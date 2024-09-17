В Киеве узнали, почему Украине не дают ракеты для ударов вглубь РФ

КИЕВ, 17 сентября, ФедералПресс. Очень сомнительно, что Запад согласится стать полноценной стороной конфликта, дав разрешение Киеву наносить удары своим вооружением вглубь РФ, тем более ради победы такого коррумпированного государства, как Украина.
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