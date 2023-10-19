Число пострадавших в результате атаки ХАМАС израильтян увеличилось до 4,6 тысячи

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в своем Telegram-канале, что число граждан страны, пострадавших в результате нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, увеличилось до 4 629 человек.
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