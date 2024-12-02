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Горные лыжи. Кубок мира. Раст выиграла слалом, Свенн-Ларссон и Холденер разделили 2-е место

Горные лыжи Кубок мира Киллингтон, США Женщины Слалом 1. Камилла Раст (Швейцария) – 1.46,87 2-3. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 0,57 2-3.

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