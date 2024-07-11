Медведев: Россия должна сделать все, чтобы путь Украины в НАТО завершился их исчезновением

Политик отреагировал на декларацию прошедшего саммита альянсаЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал «сделать все» для исчезновения Украины или НАТО, «а лучше и того, и другого».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии