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Порошенко* заявил, что Зеленский четыре раза уклонялся от повесток в военкомат

Порошенко* заявил, что Зеленский четыре раза уклонялся от повесток в военкомат

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, четыре раза уклонялся от отправленной ему повестки в военкомат, чтобы избежать службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявил бывший президент страны Петр Порошенко* в интервью "Украинской правде".

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