Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, четыре раза уклонялся от отправленной ему повестки в военкомат, чтобы избежать службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявил бывший президент страны Петр Порошенко* в интервью "Украинской правде".