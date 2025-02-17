Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, четыре раза уклонялся от отправленной ему повестки в военкомат, чтобы избежать службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявил бывший президент страны Петр Порошенко* в интервью "Украинской правде".
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