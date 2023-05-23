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Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на крышу домовладения под Белгородом

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на крышу домовладения под Белгородом

Украинские войска продолжают атаки на населенные пункты Белгородской области. Под обстрел попал поселок в Борисовском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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