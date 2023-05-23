Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на крышу домовладения под Белгородом

Украинские войска продолжают атаки на населенные пункты Белгородской области. Под обстрел попал поселок в Борисовском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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