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The Eurasia Daily news agency

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Where billions come from to Armenia — the "Zangezur gambit" pointed to the money card

Where billions come from to Armenia — the "Zangezur gambit" pointed to the money card

You can talk as much as you like about Armenia's new foreign policy vectors, diversification and the search for new economic partners, but the economy has a feature that is unpleasant for any political rhetoric — it counts money.

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