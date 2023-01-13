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Представитель МИД РФ Полищук: на деле Москва противостоит не Киеву, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату

Представитель МИД РФ Полищук: на деле Москва противостоит не Киеву, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату

В реальности Москва противостоит не Киеву, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Алексей Полищук, глава второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ.

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