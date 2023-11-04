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Орешкин: Продолжительность жизни в РФ за десятилетие должна превысить 80 лет

Орешкин: Продолжительность жизни в РФ за десятилетие должна превысить 80 лет

Продолжительность жизни жителей в России в ближайшие 10 лет должна превысить отметку в 80 лет. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

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