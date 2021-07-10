Непривитым туристам в Краснодарском крае пригрозили штрафом в 30 тыс. руб

Глава Кубани Вениамин Кондратьев вновь изменил правила отдыха на территории региона в августе. Туристам разрешили заселяться в отели без сертификата о вакцинации - если они подпишут документы и обещают привиться в течение трех дней после прибытия.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев вновь изменил правила отдыха на территории региона в августе. Туристам разрешили заселяться в отели без сертификата о вакцинации - если они подпишут документы и обещают привиться в течение трех дней после прибытия.
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