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Непривитым туристам в Краснодарском крае пригрозили штрафом в 30 тыс. руб

Непривитым туристам в Краснодарском крае пригрозили штрафом в 30 тыс. руб

Глава Кубани Вениамин Кондратьев вновь изменил правила отдыха на территории региона в августе. Туристам разрешили заселяться в отели без сертификата о вакцинации - если они подпишут документы и обещают привиться в течение трех дней после прибытия.

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