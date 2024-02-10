Македа об «Олд Траффорд»: «В сносе стадионов есть проблема: вы сносите историю и навсегда теряете место, где произошло что-то волшебное»

Напомним, в декабре архитекторы, отвечающие за проект реконструкции стадиона «Манчестер Юнайтед», призвали нового акционера Джима Рэтклиффа и семью Глейзеров снести устаревший «Олд Траффорд» и построить «инновационный и захватывающий» новый стадион.
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