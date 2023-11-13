WP узнала о плане ХАМАС по наступлению от Газы до Западного берега

Карты, рисунки, записи и приказы, обнаруженные у ликвидированных боевиков палестинского движения ХАМАС в захваченном ими кибуце Беери, свидетельствуют о том, что у палестинцев был план по разжиганию полномасштабного конфликта в регионе.
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