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Сильная вспышка на Солнце произошла утром 8 мая – ученые

Вспышка на Солнце высокого балла произошла сегодня рано утром. Выброс плазмы движется к Земле, на выходных возможны сильные магнитные бури уровня, сообщили РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

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