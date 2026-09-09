Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Цена на нефть Brent превысила $100 за баррель

Цена на нефть Brent превысила $100 за баррель

Цены на нефть Brent выше $100 за баррель. К чему готовятся трейдеры Рынки закладывают в котировки вероятность затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

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