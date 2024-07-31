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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «Последние шесть недели были очень интенсивными. Всем нужен летний перерыв в чемпионате»

Алонсо рад возможности отдохнуть от гонок. Пилот «Астон Мартин» отметил, что после напряженного отрезка всем командам будет полезно отдохнуть и набраться сил во время летнего перерыва в чемпионате.

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