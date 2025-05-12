Нидерланды и Австралия потребовали у ИКАО переговоров с РФ по делу MH17

Нидерланды и Австралия потребовали у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обязать Россию начать переговоры о крушении в 2014 году в Донбассе лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17.
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