В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустыми словами рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза и добавил, что она сможет войти туда только частями в составе других государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии