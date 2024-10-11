Русская весна
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Русская весна

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В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям

В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустыми словами рассуждения о вступлении Украины в состав Евросоюза и добавил, что она сможет войти туда только частями в составе других государств.

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