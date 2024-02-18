В работе Telegram зафиксирован сбой

Жалобы поступают как из России, так и из США и Европы.фото: unsplash.com/Christian Wiediger--> Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии