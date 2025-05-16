В Пулково ограничили въезд на уровень первого этажа с 16 по 24 мая

На территории аэропорта установлены информационные дорожные знаки В связи с заменой дорожного покрытия, с 16 по 24 мая в аэропорту Пулково введены ограничения на въезд непосредственно к терминалу на уровне первого этажа.
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