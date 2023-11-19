Россия применяет полуторатонные бомбы для атаки на железнодорожные мосты Украины: удар сравним с мощью трех ракет «Искандер» Ирэн ОрлонскаяВ последних развитиях специальной военной операции ВС РФ на территории Украины стало известно, что российские вооруженные силы применили полуторатонные бомбы в атаке на железнодорожные мосты Украины.