Россия применяет полуторатонные бомбы для атаки на железнодорожные мосты Украины: удар сравним с мощью трех ракет «Искандер» Ирэн ОрлонскаяВ последних развитиях специальной военной операции ВС РФ на территории Украины стало известно, что российские вооруженные силы применили полуторатонные бомбы в атаке на железнодорожные мосты Украины.
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