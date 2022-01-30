Что может изменить Стамбульская конвенция в Латвии

Трудовая неделя в Латвии закончилась интересными дебатами в Сейме. Один из «интригующих» вопросов был о том, что изменит Стамбульская конвенция в Латвии? Этот вопрос подняла на заседании Сейма экс-министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича.