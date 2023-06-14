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РИА Новости: Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватывают дорогие особняки в Херсоне

РИА Новости: Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватывают дорогие особняки в Херсоне

Группа наемников, входящих в состав "Кавказского легиона", захватила два квартала дорогостоящих особняков в престижном районе Херсона.

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