Израильская армия отрицает количество жертв в результате нападения на Газу

Израильская армия (ЦАХАЛ) опровергает официальные данные о количестве жертв своих авиаударов в секторе Газа, утверждая, что информация, предоставленная радикальным палестинским движением ХАМАС, преувеличена и не соответствует действительности.
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