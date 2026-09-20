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Аргументы недели

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Валуев посетил избирательный участок во Всеволожске во второй день голосования

Валуев посетил избирательный участок во Всеволожске во второй день голосования

Депутат Государственной думы и чемпион мира по боксу Николай Валуев посетил избирательный участок во Всеволожском техникуме отраслевых технологий.

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