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Царьград

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Трамп заявил, что Россия утратила контроль над нефтепереработкой

Трамп заявил, что Россия утратила контроль над нефтепереработкой

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия якобы потеряла контроль над производством дизельного топлива.

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