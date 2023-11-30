Игорь Руденя поздравил клубных работников Тверской области с профессиональным праздником

30 ноября отмечается День клубного работника Тверской области. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов клубов, домов и дворцов культуры, культурно-досуговых учреждений поздравил губернатор Игорь Руденя.
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