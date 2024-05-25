Nasdaq ставит рекорд на пятничных торгах. Тема ИИ снова актуальна для инвесторов

Американский фондовый рынок завершил неделю и последний ее день ростом. В лидерах оказался технологический сектор, благодаря позитивным результатам отчетов IT-компаний, реанимировавших для рынка “драйвер ИИ”.
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