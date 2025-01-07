США «отняли Украину у России», чтобы она не могла соблюдать нейтралитет. Об этом американский писатель Скотт Хортон заявил в интервью Канадскому институту внешней политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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