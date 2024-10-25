Захарова раскрыла подробности о договоре между РФ и КНДР: «Оборонительный характер»

МОСКВА, 25 октября, ФедералПресс. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР не направлен против интересов других государств.
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