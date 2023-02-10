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Флери вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей (972), опередив Савчака. Он пропустил 5 голов от «Вегаса» и был заменен

Марк-Андре Флери вышел на 4-е место в истории НХЛ по играм среди вратарей (972). Голкипер «Миннесоты» принял участие в матче против своего бывшего клуба «Вегаса» (1:5).

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