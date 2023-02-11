Глава МИД ФРГ Бербок: страна не обсуждает вопрос возможных поставок Киеву боевых самолетов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию Tagesspiegel призвала с осторожностью говорить о поставках оружия Киеву и заявила, что в настоящее время тема возможной передачи Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию Tagesspiegel призвала с осторожностью говорить о поставках оружия Киеву и заявила, что в настоящее время тема возможной передачи Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня.
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