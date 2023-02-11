Газета.ру

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Разрешат российскому флоту построить базу в Красном море, а завтра запретят снова. Который раз толкут этот вопрос, а ...AP: власти Судана...
  • Игорь Егоров
    Старый конь борозды не портит, если  за рулем человек с золотыми руками.Путешественники н...
  • Сергей Oблезов
    Фуркад-настоящий спортсмен, а Гашек дерьмо!Гашек заявил, что...

Глава МИД ФРГ Бербок: страна не обсуждает вопрос возможных поставок Киеву боевых самолетов

Глава МИД ФРГ Бербок: страна не обсуждает вопрос возможных поставок Киеву боевых самолетов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию Tagesspiegel призвала с осторожностью говорить о поставках оружия Киеву и заявила, что в настоящее время тема возможной передачи Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх