Axios: Саудовская Аравия начала операцию для контроля пролива

Саудовская Аравия начала военную операцию для возвращения контроля над Баб-эль-Мандебским проливом, ключевым для экспорта нефти.
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