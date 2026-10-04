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Царьград

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Axios: Саудовская Аравия начала операцию для контроля пролива

Axios: Саудовская Аравия начала операцию для контроля пролива

Саудовская Аравия начала военную операцию для возвращения контроля над Баб-эль-Мандебским проливом, ключевым для экспорта нефти.

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