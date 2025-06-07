Над российскими регионами сбили свыше 30 дронов

О произошедшем рассказали в Минобороны России, пишет ТАСС.Отечественными дежурными средствами ПВО было обнаружено, перехвачено и разбито 36 дронов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.
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