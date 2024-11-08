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Ставка Зеленского на демократов не сыграла. Пришлось ехать унижаться в Венгрию - политолог

Ставка Владимира Зеленского на демократов не сыграла. Победа Дональда Трампа привела главу киевского режима к череде унижений, в том числе в Венгрии.

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