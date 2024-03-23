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Трехдневный траур объявили в Кузбассе в связи с терактом в Подмосковье

Трехдневный траур объявили в Кузбассе в связи с терактом в Подмосковье

В Кемеровской области объявили трехдневный траур в связи с терактом в Московской области. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в Кузбассе 23, 24 и 25 марта отменят, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.

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