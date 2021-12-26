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Путин намекнул на газовую коррупцию в ЕС

Путин намекнул на газовую коррупцию в ЕС

Похоже, что «коллеги и партнёры» т. н. нашего президента уже просто достали! Уже много раз задавался вопрос: если западные страны постоянно пытаются какой-то компромат на Россию накопать, а если ничего не находят — то просто придумать, то неужели у России недостаточно разведданных, чтобы вылить имеющуюся грязь про их руководство и их политику? Но оказывается, что просто всему своё время было! Бесконечные обвинения, что якобы Россия не поставляет газ Европе, хотя всё ровно наоборот — это США его не поставляет, а Россия единственная, поставки нарастил, видимо, давно возмущали Путина.

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