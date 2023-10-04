Милонов допустил, что в Госдуме может быть лобби экстрасенсов и ведьм

По мнению депутата, эзотерические услуги и их реклама должны быть запрещены. Депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что его коллеги могут специально тормозить принятие закона о запрете рекламы ясновидящих, ведьм и экстрасенсов.
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