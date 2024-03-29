В случае выдачи адекватной зарплаты россиянам, мигранты, которые якобы не принесли ничего, кроме террористических актов и нападений на российских граждан, просто не будут нужны, как и смертная казнь, заявил депутат от КПРФ Николай Арефьев.
Депутат КПРФ Арефьев: «Мигранты ничего не делают, кроме терактов»
Комментарии
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Алексей Тан
О! как!... проснулся, а не хочет рассказать, как это иудео-коммуняки... в советское время, превратили Москву в общесоюзную помойку.... ? и их вечные причитания о "братских" народах.... и ещё один такой остался... белярюси ... мало чем отличающийся от Выкрестов западной Украины... народец то тот же!!.
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