Путём Айболита: Президент РФ готов отправиться на саммит БРИКС в Африке даже без гарантий безопасности

Александр Григоров

Ехать можно только в том случае если только Путин может отключить нацеленные на сша ...на определенное время...ракеты с ядерным зарядом ...и об этом америка должна знать ..Иначе провокация под их руководством неизбежна бандеровцев накачают или охрану купят Так было в случае с Индирой Ганди