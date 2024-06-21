Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Вашингтоне и Сеуле просчитывают стратегический для себя урон от визита В. Путина в Пхеньян

В Вашингтоне и Сеуле просчитывают стратегический для себя урон от визита В. Путина в Пхеньян

Россия способствует мирному объединению двух корейских государств в единой стране, свободной от иностранного военного присутствияО значении тех или иных контактов на высшем уровне можно судить не только потому, что думают об этом сами их участники, но и по степени озабоченности тех сторон, которые враждебно к ним настроены.

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