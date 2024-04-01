Пермяк отсудил у автосалона деньги за навязанные услуги

Житель Перми купил автомобиль в кредит стоимостью 2,5 млн рублей в автосалоне «Дав-авто-Урал». В этот же день с мужчиной заключили договор на услуги «Технической помощи на дороге» стоимостью 20 тысяч рублей.
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