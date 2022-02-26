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«Спартак» уже в полуфинале Западной конференции. «Йокериту» присуждены технические поражения в первом раунде плей-офф

«Спартак» уже в полуфинале Западной конференции. «Йокериту» присуждены технические поражения в первом раунде плей-офф

КХЛ вынесла решение по серии первого раунда плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Спартак», сообщает пресс-служба лиги.

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